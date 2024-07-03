Mash: Александр Панкратов-Черный два дня провел в больнице после обморока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Панкратов-Черный

Telegram-канал Mash сообщает, что народный артист России Александр Панкратов-Черный два дня провел в больнице в Москве. По данным канала, у него резко опустилось давление из-за жары и он потерял сознание. Канал пишет, что актера доставили в реанимацию, где врачи выявили у него поражение сосудов мозга.

Как отмечает Mash, Панкратов-Черный списал плохое самочувствие на нервы и переутомление, но обследование показало поражение мелких кровеносных сосудов мозга. По данным канала, врачи обнаружили в них скопления жидкости и признаки атрофии. Кроме того, как утверждают авторы канала, специалистов встревожила гноящаяся 5-сантиметровая гематома на локте артиста, которую быстро обработали и перевязали.

Mash утверждает, что Панкратов-Черный стал плохо слышать, у него установлены слуховые аппараты. При этом, как отмечает канал, образование в печени, которое было обнаружено у актера в феврале, почти не изменилось — предполагается, что это доброкачественная опухоль.

По данным Mash, артист уже на второй день госпитализации захотел домой. Как отмечает канал, его состояние к этому моменту стабилизировали и разрешили выписаться. При этом канал уточняет, что врачи уговаривали артиста остаться.

Telegram-канал SHOT в феврале сообщил, что у актера Александра Панкратова-Черного из-за переломов ребер усугубились проблемы с легкими. По данным канала, из-за сильной одышки артист не мог находиться в состоянии лежа, а его кожа синела даже при легких нагрузках.