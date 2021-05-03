Манижа: песня Russian Woman и о таких женщинах, как Алла Пугачёва

https://static.news.ru/photo/d2f321ba-acbe-11eb-b85e-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: manizha/instagram.com

Певица Манижа в интервью Teleprogramma.pro отреагировала на положительный отзыв Аллы Пугачёвой на её песню для Евровидения Russian Woman.

По словам артистки, она помнит каждое слово Примадонны наизусть, так как такая похвала — большая честь.

Для меня Алла Борисовна Пугачёва — это сильнейшая личность не только в музыке, но и в жизни. Она меня очень вдохновляет. И моя песня Russian Woman во многом и о таких женщинах, как Алла Пугачёва, — поделилась Манижа.

Певица отметила, что ей очень приятно, что артистка оценила композицию и пожелала ей именно то, что она хотела бы услышать. Манижа призналась, что для неё это огромная мотивация.

Певица также ответила на вопрос по поводу проверки песни Следственным комитетом, критики Союза православных женщин и большого количество хейтеров в соцсетях. По её словам, каждый имеет право на своё мнение, как и она. Поэтому в данной ситуации всё справедливо.

Ранее Алла Пугачёва на шоу Максима Галкина «Музыкалити» сообщила, что с большим уважением относится к Маниже и её творчеству. При этом Примадонна дала совет, как можно было бы улучшить композицию Russian Woman.