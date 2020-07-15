Малахов показал шикарную квартиру с видом на Кремль за 140 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a52c354c-c69a-11ea-b5dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов показал своим подписчикам в социальной сети шикарную квартиру, стоимость которой составляет более 140 млн рублей.

Несколько лет назад шоумен стал владельцем трёх элитных квартир в центре Москвы на Остоженке, которые объединил в одну. Окна его апартаментов выходят на Кремль и Храм Христа Спасителя, передаёт KP.RU.

Жилище площадью в 200 квадратных метров оформлено в скандинавском стиле с использованием камня и натурального дерева. Дощатые полы отшлифованы и дополнительно укреплены гвоздями. Стены окрашены в светлые тона.

Когда в квартире появился виртуальный лифт. Не спрашивайте, как это я сделал. Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства, — подписал ролик в Instagram телеведущий.

В кадр попали кухня, спальня, гостиная и ванная комната, а также небольшая мастерская для рисования. Квартиру Малахов обставил мебелью в стиле модерн — в разных местах расставлены дорогие картины и скульптуры. На балконе он выращивает цветы.

Ранее 72-летняя Ротару опубликовала в Instagram фото своего поместья. На снимках запечатлён главный дом и домик для гостей в окружении цветов. Трёхэтажный дом артистки расположен в элитном пригороде Конча Заспе, в 20 км от Киева. Её дом, по оценкам местных СМИ, самый дорогой в посёлке Пятихатки, его стоимость свыше $1 млн. Увидеть простому обывателю его невозможно из-за высокого бетонного забора и рва, писал NEWS.ru.