София Ротару похвалилась особняком за миллион долларов

Трёхэтажный дом артистки расположен в элитном пригороде Конча Заспе в 20 км от Киева. Её дом, по оценкам местных СМИ, самый дорогой в посёлке Пятихатки, его стоимость свыше $1 млн. Увидеть простому обывателю его невозможно из-за высокого бетонного забора и рва.

На днях 72-летняя Ротару опубликовала в Instagram фото своего поместья. На снимках запечатлён главный дом и домик для гостей в окружении цветов.

Как пишет «КП- Краснодар», площадь особняка из-за его креативной формы всего 120 квадратных метров. В нём очень высокие потолки, огромные окна, есть камин. Дом расположен в окружении сосен на территории в 20 га, есть даже свой собственный теннисный корт, а также беседка для отдыха и мангал. На участке много грядок, цветочных клумб, есть плодовые деревья.

Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что исполнительница испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам она потеряла минимум 42 миллиона рублей из-за отмены гастролей. В ответ на это музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал звезду и назвал её заявления абсурдом. Как он отметил, Ротару должно быть стыдно просить денег у государства. Она своими выступлениями заработала на несколько жизней вперёд. Он также напомнил, что один только концерт артистки приносит, со слов её директора, от $100 тысяч, писал NEWS.ru.