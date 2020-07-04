София Ротару похвалилась особняком за миллион долларов

Певица София Ротару из-за пандемии коронавируса вынуждена проводить летний отдых не на заграничных курортах, а в своём особняке.
Трёхэтажный дом артистки расположен в элитном пригороде Конча Заспе в 20 км от Киева. Её дом, по оценкам местных СМИ, самый дорогой в посёлке Пятихатки, его стоимость свыше $1 млн. Увидеть простому обывателю его невозможно из-за высокого бетонного забора и рва.
На днях 72-летняя Ротару
Как
Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что исполнительница испытывает серьёзные финансовые трудности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По его словам она потеряла минимум 42 миллиона рублей из-за отмены гастролей. В ответ на это музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал звезду и назвал её заявления абсурдом. Как он отметил, Ротару должно быть стыдно просить денег у государства. Она своими выступлениями заработала на несколько жизней вперёд. Он также напомнил, что один только концерт артистки приносит, со слов её директора, от $100 тысяч, писал NEWS.ru.
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