Максим Галкин «засветил» роскошную гостиную в своём особняке

https://static.news.ru/photo/22bffdfc-9a78-11eb-8b5a-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Максим Галкин случайно показал, как выглядит его гостиная в замке в подмосковной деревне Грязь. Юморист опубликовал в сторис видео по следам скандала на своём шоу «Музыкалити».

Галкин просит подписчиков составить личное мнение о программе, на которой недавно поругались Лариса Долина и блогерша Валя Карнавал. Выпуск набрал больше 4 млн просмотров и чтобы подстегнуть интерес к своему шоу, муж Примадонны решил развить тему.

Обращаясь к поклонникам, Галкин невзначай провёл и мини-экскурсию по своей гостиной. Она выполнена в коричневых тонах и занимает огромное пространство.

В комнате стоит массивная мебель из натурального дерева. Часть стульев затянута чехлами. На видео попал и мольберт с незаконченной картиной. Судя по тому, что он уже мелькал в других ролика артиста, можно сделать вывод, что в семье Пугачёвой кто-то серьёзно увлекается живописью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Лариса Долина жёстко раскритиковала вокальные способности блогера и певицы Валентины Карнауховой, также известной как Валя Карнавал. Сойдясь с девушкой в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», звезда отечественной эстрады едва не покинула съёмочную площадку, услышав исполнение молодой участницы.