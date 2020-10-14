Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым

https://static.news.ru/photo/2a09623a-0e58-11eb-99ff-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Продюсер Максим Фадеев выдвинул свою версию конфликта с композитором Игорем Крутым.

Ранее на шоу «Алена, блин» Крутой рассказал, почему пять лет не общается с коллегой по цеху. По словам медиаменеджера, они намеревались вместе создать новую музыкальную премию «Виктория», однако Фадееву, по словам Крутого, не понравилось, что тот берёт на себя функции лидера. Позднее продюсер группы Serebro и ряд других участников вышли из проекта.

Однако Фадеев утверждает, что всё произошло иначе. По его словам, Крутой и «другие люди» подключились уже после того, как он, Игорь Матвиенко и Виктор Дробыш начали работать над созданием награды.

Через неделю пришла бумажка, в которой было указано, что состоится премия «Виктория». Я возмутился. Было ещё много людей, которые возмутились, что без них что-то решили, — отметил Фадеев в разговоре с Super.ru.

Продюсер заявил, что это противоречило первоначальному плану, по которому за номинантами надо было наблюдать некоторое время. Крутой же хотел провести вручение через месяц.

Как писал NEWS.ru, певица Светлана Гейман, которая известна широкой публике как Линда, рассказала о том, почему они с продюсером Максом Фадеевым перестали работать вместе 25 лет назад.

Именно Фадеев сделал так, что Линда стала мегапопулярна в 90-х годах. Он написал и раскрутил её хиты «Мало огня» и «Ворона», а также создал её загадочный, глубокий и необычный образ. И даже несмотря на скромные вокальные данные, девушка стала на тот момент артисткой первого эшелона. Но вскоре Линда рассталась со своим «создателем».