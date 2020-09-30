«Подлости, слухи и деньги»: Линда раскрыла причины разрыва с Фадеевым

https://static.news.ru/photo/14996e7a-03d8-11eb-bb07-fa163e074e61_660.jpg Линда Фото: lindageyman/Instagram.com

Певица Светлана Гейман, которая известна широкой публике как Линда, рассказала о том, почему они с продюсером Максом Фадеевым перестали работать вместе 25 лет назад.

Именно Фадеев сделал так, что Линда стала мегапопулярна в 90-х годах. Он написал и раскрутил её хиты «Мало огня» и «Ворона», а также создал её загадочный, глубокий и необычный образ. И даже несмотря на скромные вокальные данные, девушка стала на тот момент артисткой первого эшелона. Но вскоре Линда рассталась со своим «создателем».

43-летняя певица призналась в интервью проекту «Исповедь» видеосервиса Premier, что считала Фадеева близким другом. Они даже в шутку называли друг друга брат и сестра.

Папа дал нам все возможности: мы снимали клипы, которые хотели, мы шли на радио и ставили наши песни. Когда папа понял, что начинается кризис и это затронет и его компанию, он первым делом сообщил всем нам и Фадееву: «Макс, сейчас назревают большие трудности, я хочу, чтобы они не коснулись вас, поэтому я хочу, чтобы студию, которая у вас есть — а её строил мой отец, — ты переписал на себя и чтобы студия осталась у вас». И Макс понял, что лёгкие гарантированные финансовые потоки меняют своё русло, — вспомнила Линда.

Певица отметила, что после этой новости Максим Фадеев «стал постепенно растворяться» из её жизни.

Отец Линды — бизнесмен. После расставания с Фадеевым ни она, ни её папа ни разу не выдвинули ему претензии, но Максим, по её словам, повёл себя совсем иначе. Он рассказывал журналистам о том, что был вынужден даже бежать за границу из-за преследования с его стороны.

Кроме того, продолжила Линда, когда в Москву приехала группа Guano Apes, на её разогреве должна была выступать Линда, но, по словам певицы, Фадеев тогда дал денег организаторам концерта, чтобы перед выступлением зарубежных звёзд на сцену вышли подопечные её экс-продюсера — Total.

Тогда я всё поняла про Фадеева. Его самолюбие не давало ему свободы подумать, как это вдруг без него дальше артист будет жить, — считает Линда.

По мнению певицы, именно Фадеев виноват в том, что многие годы её считают наркоманкой. Именно продюсер, как считает Линда, и распустил этот слух для раскрутки песни «Марихуана». После этого артистка столкнулась с обвинениями в пропаганде наркотиков среди молодёжи.

На меня на гастролях набрасывались какие-то люди, несчастная мать какого-нибудь ребёнка, подсаженного на наркотики. И эта несчастная женщина набрасывается на меня, выдирает мне волосы, кричит о том, зачем я живу на этой земле и как имею право подсаживать детей на всё это дело, — вспоминала бывшая подопечная Фадеева.

Рассказала Линда и о своём восьмилетнем замужестве. Её супругом был греческий музыкант Стефан Корколис. Между ними была любовь и понимание с полуслова, но алкоголизм мужчины привёл к краху семейного союза. По словам Линды. Пил Корколис из-за многолетней затяжной депрессии.

Призналась артистка и в том, что вопреки распространённому мнению, исповедует православие, хотя призналась, что длительное время увлекалась эзотерикой.

Как писал NEWS.ru, ранее Игорь Крутой рассказал, почему распался его первый брак.