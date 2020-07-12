Макаревич оценил красоты Ростова Великого: «От былой депрессии нет и следа»

https://static.news.ru/photo/2c4052be-c43b-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Андрей Макаревич решил показать своей молодой жене красоты России. Влюблённые посетили Ростов Великий и Переславль-Залесский.

По словам певца, он был в этих городах ранее. Тогда у него остались негативные впечатления от этих городов. Однако сейчас они преобразились.

Решил показать жене русские красоты. Поехали на выходные в Ростов Великий и Переславль-Залесский. Я тут был еще в 1972 году, тогда мы обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Я помню, какая тут была разруха, нищета и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо! — написал артист в Facebook.

Макаревич скрыл свою четвёртую свадьбу от публики. Бракосочетание состоялось в декабре прошлого года, но общественность узнала об этом только в конце апреля. Новую супругу певца зовут Эйнат. Они познакомились во время путешествия по Эфиопии.

Ранее Андрей Макаревич жил со стилисткой и гримёршей Натальей Голубь. В браке они были на протяжении семи лет и расстались в 2010 году.

У Макаревича трое детей: старшая — Дана. Это внебрачная дочь, родилась в 1975 году, живёт в США. В 1987 году у музыканта родился сын Иван от второй жены Аллы Голубкиной. В 2000 году у Макаревича родилась дочь от отношений с Анной Рождественской.

Как писал NEWS.ru, Макаревич высказался против возрождения худсоветов. По его мнению, в Советском Союзе данные организации ни к чему хорошему не привели.