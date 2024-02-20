Майданов высказался о поездке Киркорова в Донбасс после «голой» вечеринки Музыкант Майданов назвал странной поездку Киркорова в Донбасс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Поездка певца Филиппа Киркорова в Донбасс, чтобы реабилитироваться после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, выглядит странно, заявил музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что Киркорову следовало бы отпустить ситуацию и постепенно исправлять свое положение.

Мы не заткнем просто людей. Если они так говорят, то выглядит это странно. <...> Наверное, эту ситуацию ему надо было отпустить, но медленно и верно исправлять. Вот так радикально поехать на фронт, с другой стороны, но не все артисты это делают, — пояснил Майданов.

По его словам, певец готов на любые действия для реабилитации после скандальной вечеринки. Музыкант отметил, что не знает, как реагировать на поездку Киркорова в Донбасс, потому что это «как-то неестественно». Он уверен, что к певцу отнеслись бы иначе, если бы его поступок не был сделан в качестве извинения.

Вот если бы это сразу было, не в порядке исправления: «Ой, я виноват, давайте я съезжу в Донбасс и простите меня», — заключил Майданов.

Ранее Киркоров приехал в ДНР, где выступил в госпитале перед ранеными российскими бойцами. В СМИ распространилось видео, на котором певец исполняет в Горловке песню «Снег». Артист также привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов и пообещал оплатить протезы троим раненым военнослужащим, а также подарил компьютеры и принтеры местному детскому дому.