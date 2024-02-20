Майданов предложил реформировать шоу «Голос» Денис Майданов: шоу-программе «Голос» нужна продюсерская работа

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Денис Майданов

Музыкальное шоу «Голос» не дает России новых звезд, полученным шансом могут воспользоваться лишь единицы из его участников, считает музыкант, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. В беседе с «360» он пояснил, что проект необходимо реформировать, ему нужна продюсерская работа.

«Голос» — это «король умер, да здравствует король». То есть артист живет во время шоу, и он интересен, вокруг этого вся движуха. Победил — ура, молодец, все здорово. Но хоп — и следующий сезон! А что с этими ребятами произойдет? — спросил Майданов.

Он отметил, что многие участники шоу имеют прекрасные вокальные данные, но не все умеют писать собственную музыку. Перепевание же чужих песен не приносит миру ничего нового. Поэтому таким артистам необходимо работать с продюсерами и композиторами, искать музыкальный материал, создавать собственный уникальный репертуар, интересный для зрителя. В качестве примера Майданов привел проект «Фабрика звезд», в котором у каждого сезона был свой продюсер, а участники шоу поют и по сей день.

Ранее певица Дарья Антонюк, победившая в пятом сезоне «Голоса», со временем перестала записывать песни и выступать на светских мероприятиях. Наставник проекта певец Леонид Агутин предположил, что интерес к исполнительнице пропал из-за ее возраста.