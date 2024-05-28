Мадонна променяла одного молодого боксера на другого Мадонну заподозрили в романе с боксером Ричардом Риакпоре

Популярная певица Мадонна закрутила роман с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпоре, пишет The Sun со ссылкой на источники, близкие к знаменитости. Это произошло спустя несколько дней после расставания с другим боксером — 30-летним Джошем Поппером. С экс-бойфрендом 65-летняя звезда познакомилась, когда водила к нему на тренировки сына.

Ричард познакомился с Мадонной через мир моды, у них есть общие друзья. Они очень хорошо ладят и весело проводят время в компании друг друга, — поделился собеседник издания.

Мадонну и Риакпоре заметили на светской вечеринке. Затем поп-певица опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, на котором она сидит между коленей боксера. Под снимком она написала: «Мне нужно было куда-то сесть».

Ранее был опубликован список знаменитостей, которые выбрали супругами ровесников и молодых. Он пополнился как российскими звездами, так и зарубежными. Среди них оказались певица Алена Свиридова, актриса Нонна Гришаева и звезда «Друзей» Кортни Кокс.

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