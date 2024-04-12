«Люблю лично»: Павлиашвили перечислил фаворитов среди артистов Павлиашвили включил в число любимых артистов Агутина и Лепса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Грузинский и российский эстрадный певец Сосо Павлиашвили на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» рассказал корреспонденту NEWS.ru, что с любовью и уважением относится ко многим артистам. Среди своих личных фаворитов он назвал исполнителей Леонида Агутина, Григория Лепса и Алексея Чумакова.

Их (любимых артистов. — NEWS.ru) очень много. Леня Агутин, Леша Чумаков, Гриша Лепс, Саша Серов, Лариса Долина, Саша Шоуа. Очень много. Есть огромное количество потрясающих, талантливых людей. Я могу говорить очень много-много имен не только потому, что я их люблю лично. Они действительно заслуживают огромного уважения своим отношением к сцене, своим отношением к зрителям, к музыке, — уточнил Павлиашвили.

Ранее певица и блогер Миа Бойка (Мария Бойка) заявила, что лучшим артистом России на сегодняшний день считает Сергея Лазарева. Она отметила, что Лазарев является опытным певцом и мог бы достойно представить отечественную эстраду на мировом рынке. Артистка добавила, что в топ-3 лучших артистов страны также включила бы JONY (Джахида Гусейнли) и Полину Гагарину. Говоря о последней, Бойка вспомнила, как следила за ее выступлением на Евровидении в детстве. Она отметила, что певица достойно представила Россию на конкурсе.