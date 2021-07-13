Любимица Ельцина, разведёнка, миллионерша: Пелагее — 35 лет

14 июля российская певица из Новосибирска Пелагея отмечает юбилей — артистке исполнилось 35 лет. Мало кто знает весь карьерный путь девочки-вундеркинда с левого берега Оби. Да и о личной жизни артистки, центральной темой которой является скандальный развод с хоккеистом Иваном Телегиным, слишком много домыслов. NEWS.ru в честь дня рождения Пелагеи вспоминает поворотные точки в карьере и личной жизни певицы.

Лучшая исполнительница народной песни в России

Пелагея, настоящее имя которой — Полина Смирнова, родилась в Новосибирске. Родители сразу приметили вокальные данные дочери, и уже в 8 лет Пелагея поступила в среднюю спецшколу при Новосибирской консерватории. Поля стала первой ученицей-вокалисткой, несмотря на то, что училась на отделении фортепиано.

Пелагея pelageya_insta/instagram.com

На телевидение будущую артистку пригласили, когда ей было всего 9 лет. Посодействовало этому знакомство с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным. Он и отправил кассету с её выступлением на программу «Утренняя звезда», где раскрывались музыкальные таланты. Тогда в передаче даже не было фольклорного блока, но ведущий Юрий Николаев ради Пелагеи сделал исключение и пригласил школьницу выступить. Никто не ожидал, но молодая певица заняла первое место и получила почётное звание «Лучший исполнитель народной песни в России», а также внушительный гонорар в размере тысячи долларов.

Когда Полине исполнилось 10 лет, её семья переехала в Москву. В столице она подписала контракт с Feelee Records и продолжила учиться, поступив в музыкальную школу при институте имени Гнесиных. В тот же период она стала заниматься сольной карьерой.

Любимица Бориса Ельцина

В Москве Пелагея записала свой первый СD-диск под названием «Любо!». Над записью пластинки работали различные музыканты, среди которых гитарист группы «Аквариум» Алексей Зубарев, оркестр русских народных инструментов имени Осипова и другие.

В 98-м году 11-летняя Поля оказалась в эфире программы «Антропология» с ведущим Дмитрием Дибровым. Сразу после она была удостоена внимания президента России Бориса Ельцина. Он предложил девочке выступить на встрече лидеров трёх стран: Франции, России и Германии. После её звёздного часа Жак Ширак назвал юное дарование «русской Эдит Пиаф», а Ельцин прослезился и заверил всех, что Пелагея — «символ возрождающейся России».

Далее были международные фестивали, создание фолк-рок-группы с мамой, гастроли и учёба в ГИТИСе на эстрадном факультете. В 2020 году певица наконец стала заслуженной артисткой России, к этому моменту она уже была известна зрителям как один из наставников вокального шоу «Голос», «Голос 60+» и проекта «Голос. Дети».

Звёздный час

Успех к Пелагее пришёл в 2004 году: девушка собирала тысячные залы в крупных городах, стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие» и выступала за рубежом. Однако самая большая популярность к артистке пришла, именно когда она заняла кресло наставника в программах Первого канала. Она участвовала в шоу на протяжении трёх сезонов в неизменной компании Леонида Агутина, Александра Градского и Димы Билана. Кроме того, она немного занималась озвучкой, сидела в жюри КВН и продолжала выступать.

«Собрала мешок денег»

В 2020 году был раскрыт заработок Пелагеи. Оказалось, что лишь в этом году артистка оформилась как ИП. До этого всеми финансами заправляла мать, являющаяся также руководителем и директором группы «Пелагея». Светлана Геннадьевна сама общалась с заказчиками, поэтому именно ей поступали денежные переводы. С 2016 года она заработала около 8 млн рублей. По данным рейтинга Forbes в 2018 году доход Пелагеи составил $1,7 млн (на тот момент свыше 100 млн рублей).

Организатор концертов Сергей Лавров рассказывал, что 50-минутное выступление в Калининградской области в честь Международного женского дня принесло группе доход в 1,9 млн рублей. Он заявил: сама Пелагея на гастролях не шикует.

Тихонько приехала, собрала мешок денег — где-то три миллиона, где-то семь — и до свиданья! Всё тихо, без пафоса, поэтому и слухов о её богатстве никогда не было, — отмечал он.

Раз не было слухов, почему заговорили о деньгах выдающейся звезды фолк-рока? Всему виной разборки в личной жизни.

«Фамилии только меняются»

За плечами у популярной певицы Пелагеи уже два брака. Первым её официальным мужем был режиссёр телепрограмм Дмитрий Ефимович, а совсем недавно молодая артистка рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным.

Первым избранником певицы стал режиссёр Comedy Woman. За Ефимовича она вышла замуж в 2010 году. Детей у них не было, и уже через два года они развелись.

В 2016 году Пелагее сделал предложение Телегин. Тема их отношений, а точнее развода стала одной из самых популярных в разделе шоу-бизнеса.

Пелагея Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Они зарегистрировали брак, не привлекая внимания: не было ни фотографий с торжества, ни подробностей. После тайной свадьбы Пелагея отказалась от участия в качестве наставницы в пятом сезоне шоу «Голос» и новом сезоне шоу «Голос. Дети», а также сократила свою певческую деятельность для подготовки к родам. В январе 2017-го на свет появилась Таисия. Событие, уже будто по традиции, было скрыто от прессы. В неведении остались и поклонники: супруги после рождения девочки удалили аккаунты в соцсетях. Лишь в сентябре Телегин и Пелагея вернулись в Instagram. Спустя год хоккеист впервые показал семейные кадры с полуторагодовалой дочкой.

В тот же 2018 год появились первые намёки на измены Телегина. Хоккеист праздновал день рождения в компании друзей, но без Пелагеи. В интернете, а затем и СМИ разлетелись кадры из ресторана, где супруг певицы был замечен в компании незнакомой брюнетки. На фото и видео молодые люди целуются в губы.

Были и другие девушки, интимные переписки, тайные встречи. С Пелагеей с самого начала всё не ладилось. Это известно всей хоккейной тусовке. Многие жёны игроков ЦСКА её не любят, — говорили близкие семьи.

По данным некоторых источников Пелагея тоже не была подарком: закатывала истерики, неоднократно пыталась порвать с мужем, снимая кольцо, и даже проверяла телефоны. Коллеги при этом говорили о Телегине, что он просто полигамен и тот ещё альфа-самец.

26 декабря 2019 года в Пелагея написала в Instagram, что они с Телегиным разводятся. При этом она отметила, что бывшие супруги будут стараться сохранить хорошие отношения ради дочери. В декабре 2020 года они официально развелись. Так что же насчёт хороших отношений?

У нас всё хорошо, у нас отличные отношения с Иваном. Я надеюсь, что всё пройдет максимально безболезненно, потому что мы об этом договорились. Самое главное, что у нас есть — это наша Тасенька. Важно, чтобы в разводе участвовали два человека, — говорила Пелагея.

На правду эти слова похожи мало. Сначала Телегин перестал скрывать отношения с любовницей и уже с головой окунулся в новые отношения с тусовщицей Марией Гончар. Они почти два года вместе, а недавно пара даже объявила о помолвке. И это при том, что хоккеист лишь недавно официально развёлся с артисткой.

Началась настоящая битва за имущество. Юрист, составлявший мировое соглашение для пары, рассказал: Иван перестал участвовать в воспитании трёхлетней Таисии, не помогает деньгами. Решить остальные вопросы в досудебном порядке Пелагее и Телегину также не удалось, и певица подала на алименты.

После этого адвокат хоккеиста заявила, что Пелагея сама пытается оградить девочку от общения с отцом и якобы предлагает видеться только с помощью видеосвязи по FaceTime.

За окном июль 2021-го, а никто так и не знает, поделили ли бывшие влюбленные недвижимость и деньги. Известно точно, что суд установил размер выплат уже четырёхлетней дочери пары — 25% от дохода Телегина. Сумма внушительная — почти 1 млн рублей. По некоторым данным, до сих пор Пелагея и Телегин не поделили загородный дом и квартиру в Москве. Источник KP.RU со ссылкой на друзей хоккеиста в то же время сообщал, что Пелагее всё-таки отошла квартира в элитном ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и загородный коттедж на Новорижском шоссе, за который Телегин платит ипотеку. Пелагея, по данным друзей спортсмена, также получила 50% стоимости автомобиля Bentley Continental GT. В окружении экс-супруга рассказали, что Телегин подал иск и требует взыскать с певицы 50% её доходов за три года брака.

Instagram Пелагеи ведёт за неё администратор. Судя по этой официальной странице, артистка выступает, воспитывает дочь и живёт счастливой жизнью.