«Любая девушка поймет гнев Алсу»: Калашникова высказалась о разводе певицы Певица Калашникова: любая девушка поймет гнев Алсу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Калашникова

Любая девушка поймет гнев певицы Алсу, которая разводится после 18 лет брака с мужем Яном Абрамовым, высказала мнение в разговоре с NEWS.ru модель Анна Калашникова. Артистка отметила, что ей очень обидно за исполнительницу хита «Зимний сон». Как считает Калашникова, во всей истории, связанной с возможной изменой бизнесмена с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой, предполагаемая соперница Алсу представлена «в негативном свете».

У Алсу разрушена семья. Трое детей, 18 лет брака. Думаю, любая девушка поймет гнев Алсу. Она имеет право злиться и негодовать в отношении соперницы. Я не хочу никого судить, но, конечно, Анастасия в этой истории представлена в негативном свете. Не нам судить, но за Алсу очень обидно. Она умница и красавица, достойна самого лучшего отношения, — считает Калашникова.

Ранее стало известно о разводе Алсу и Яна Абрамова. В их отношениях родились две дочери и сын. 27 июня суд должен был расторгнуть брак Абрамова и Алсу, однако сторона бизнесмена запросила дополнительное время для урегулирования конфликта. Певица старается не комментировать развод, несмотря на все расспросы журналистов.