Лолита заявила о тайном шестом замужестве

https://static.news.ru/photo/86841d4a-4cea-11eb-a221-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Лолита Милявская призналась, что вышла недавно замуж. Заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на российском ТВ. Брак стал шестым по счёту для исполнительницы. Имя жениха звезда раскрыть отказалась.

Во время шоу артистку в маске не узнали члены жюри, так как она похудела на 17 кг. Поп-король Филипп Киркоров связал метаморфозы с влюблённостью коллеги по музыкальному цеху. Женщина подтвердила догадку.

Я вообще-то уже замужем! — рассказала Лолита на телеканале НТВ.

Она также недавно призналась, что никогда не хотела много детей. Она считает, что её музыкальная карьера негативно отразилась на её личной жизни: ей так и не удалось найти счастье ни в одном из пяти браков и она не смогла обзавестись большой семьёй. Но сама артистка признаёт, что сценическая деятельность ей ближе тихой семейной жизни.

Каждый раз, разойдясь с очередным избранником, она «быстро навёрстывала всё, что пропустила». Однажды, по её словам, артистка решила посчитать, сколько же партнёров было в её постели. Однако быстро сбилась со счёта и перестала заморачиваться на эту тему.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лолита Милявская рассказала, что хранит некоторые предметы гардероба, подаренные ей бывшими мужьями, но до её экстремального похудения наряды пылились в шкафах без дела. Так, например, в её гардеробной хранилось подаренное продюсером Александром Цекало пальто известного модного дома Versace. Роскошную вещь экс-супруг преподнёс во времена их продлившегося 12 лет брака. Спустя 20 лет артистка снова смогла надеть ставшую винтажной вещь.