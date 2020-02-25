https://static.news.ru/photo/6bffaa28-5788-11ea-84c9-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лолита ответила подписчице, которая обвинила её в использовании фонограммы на концертах. Певица опубликовала видео с микроотчётом о концертах в Пфорцхайме и Берлине.

Артистка поблагодарила поклонников за просьбы выступить на бис и «теплейший» приём. Поклонники певицы также высказали в ответ слова благодарности, но некоторые с сарказмом отнеслись к выступлениям Лолиты.

Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе, — написала одна из подписчиц.

На это Милявская молчать не стала и ответила в резкой форме:

За базар отвечаешь?

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита Милявская выложила новое видео в Instagram. 56-летняя певица позирует перед камерой в слитном белом купальнике. Поклонники звезды отметили, что она сильно похорошела и стала стройнее.