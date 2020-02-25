Лолита ответила подписчице, которая обвинила её в использовании фонограммы на концертах. Певица опубликовала видео с микроотчётом о концертах в Пфорцхайме и Берлине.
Артистка поблагодарила поклонников за просьбы выступить на бис и «теплейший» приём. Поклонники певицы также высказали в ответ слова благодарности, но некоторые с сарказмом отнеслись к выступлениям Лолиты.
Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе, — написала одна из подписчиц.
На это Милявская молчать не стала и ответила в резкой форме:
За базар отвечаешь?
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лолита Милявская выложила новое видео в Instagram. 56-летняя певица позирует перед камерой в слитном белом купальнике. Поклонники звезды отметили, что она сильно похорошела и стала стройнее.
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