«Тошнит»: Лолита назвала «голубые огоньки» имитацией праздника

https://static.news.ru/photo/87fc359a-3476-11eb-aedc-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская резко раскритиковала музыкальные новогодние шоу на телевидении. По её мнению, формат всевозможных «голубых огоньков» предполагает лишь имитацию улыбок и оваций.

Поэтому такое празднование одного из главных праздников является искусственным, считает она.

За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки... а теперь — улыбка, серпантин! В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит, — рассказала Милявская в эфире интернет-проекта «LAB с Антоном Беляевым».

Певица отметила, что на данном этапе жизни ей больше нравится принимать участие в онлайн-форматах с молодыми неформальными ведущими.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на пандемию коронавируса, телевизионный «Голубой огонёк», который покажут в новогоднюю ночь, пройдёт в традиционном формате. Участники и гости шоу будут без защитных масок.

В ноябре на старте съёмок праздничных телешоу певец Валерий Меладзе предложил бойкотировать их в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов из-за пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Вскоре после этого Меладзе не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей «голубых огоньков». Впрочем, как выяснилось в ходе опроса, большинство жителей страны и вовсе не собираются смотреть новогодние телеэфиры.