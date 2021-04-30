Лобода с треском проиграла звание лучшего наставника шоу «Голос.Дети»

https://static.news.ru/photo/e3460d50-aa0e-11eb-a74c-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Завершён восьмой сезон шоу «Голос.Дети», победу одержал 12-летний подопечный Светланы Лободы Владислав Тюкин. Он по итогам голосования всего на 1% обогнал дочь Трофима Елизавету Трофимову. Судьбу участников определили зрители телешоу.

А вот наставников они оценили совсем иначе. Самым лучшим из них с перевесом почти в 50% голосов стал рэпер Баста. На второе место вышел певец Егор Крид, а Светлана Лобода оказалась в хвосте, по мнению голосовавших.

Как пишет Teleprogramma.pro, изначально многие зрители были скептически настроены относительно участия Крида в детском конкурсе. Они предполагали, что кумир молодёжи не справится с ответственной ролью.

В итоге Баста его похвалил, отметив, что его коллега талантливый молодой «учитель». А вот Лободу на протяжении всего сезона сопровождали громкие скандалы. Так, например, поклонники программы раскритиковали наставницу из-за её поведения во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной. На слепых прослушиваниях к ней повернулись она и Баста. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и села на его кнопку со словами «надо брать».

До этого курьёз произошёл из-за слов Басты. Во время одного из выпусков он поспорил с певицей из-за участника: каждый из наставников хотел получить в команду талантливого ребёнка. Когда мальчик закончил петь, Лобода призналась, что он поразил её в самое сердце, поэтому она будет рада, если он выберет её команду. Её коллега заявил, что этого просто не может быть, потому что у Лободы нет сердца, писал NEWS.ru.