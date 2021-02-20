Баста оскорбительно пошутил про Лободу на шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/b7d9cda4-73d2-11eb-9796-96000091f725_660.jpg Фото: LOBODA / vk.com

Неприятные выпады в адрес певицы Светланы Лободы, которая сейчас является наставником в шоу «Голос», продолжаются. В этот раз в отношении артистки пошутил её коллега — рэпер Баста (Василий Вакуленко).

Во время одного из выпусков они поспорили из-за участника: каждый из наставников хотел получить в команду талантливого ребёнка.

Когда мальчик закончил петь, Лобода призналась, что он поразил её в самое сердце, поэтому она будет рада, если он выберет её команду.

Я очень хочу, чтобы ты был в моей команде. Когда ты пел, у меня буквально выскакивало сердце. Настолько это было красиво, — сказала певица.

Её коллега заявил, что этого просто не может быть, потому что у Лободы нет сердца.

У тебя не может выскакивать сердце, у тебя его нет, — сказал Баста. Впрочем, Светлану это не обидело.

Ранее в отношении Лободы высказался ведущий шоу Дмитрий Нагиев, когда одну из участниц не захотел брать ни один наставник. Нагиев назвал певицу «престарелой» и «танцующей на костылях», писал NEWS.ru.