Баста оскорбительно пошутил про Лободу на шоу «Голос»

Неприятные выпады в адрес певицы Светланы Лободы, которая сейчас является наставником в шоу «Голос», продолжаются. В этот раз в отношении артистки пошутил её коллега — рэпер Баста (Василий Вакуленко).
Во время одного из выпусков они поспорили из-за участника: каждый из наставников хотел получить в команду талантливого ребёнка.
Когда мальчик закончил петь, Лобода призналась, что он поразил её в самое сердце, поэтому она будет рада, если он выберет её команду.
Я очень хочу, чтобы ты был в моей команде. Когда ты пел, у меня буквально выскакивало сердце. Настолько это было красиво, — сказала певица.
Её коллега заявил, что этого просто не может быть, потому что у Лободы нет сердца.
У тебя не может выскакивать сердце, у тебя его нет, — сказал Баста. Впрочем, Светлану это не обидело.
Ранее в отношении Лободы высказался ведущий шоу Дмитрий Нагиев, когда одну из участниц не захотел брать ни один наставник. Нагиев назвал певицу «престарелой» и «танцующей на костылях», писал NEWS.ru.