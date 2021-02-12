«Пожилая Лобода пустилась в пляс»: Дмитрий Нагиев оценил танец певицы

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Ведущий программы «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев успокоил юную участницу, к которой не повернулись наставники, рассказав, что даже «пожилая» Лобода пустилась в пляс во время её выступления.

В жюри восьмого по счёту сезона музыкального шоу «Голос. Дети» вошли Светлана Лобода, Егор Крид и рэпер Баста. На сцене — бессменный ведущий Дмитрий Нагиев.

Во время слепых прослушиваний к одной из участниц шоу никто не повернулся, это стало для девочки настоящей драмой. Она расплакалась. Чтобы поддержать её певица Светлана Лобода присоединилась к ней на сцене и пустилась в пляс.

Плачущую от обиды девочку за кулисами также поддержал Нагиев.

Плакать тут вообще нечего. Ты видела ещё, чтоб на чьём-то выступлении зал плясал? Чтобы пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях? Ни у кого этого не было, только у тебя! — сказал он ребёнку.

Ведущий добавил, что для артистов самое важное нравиться зрителю, даже если не взяли в конкурс, главное, что «тебя зритель полюбил с первого раза», пишет Teleprogramma.pro.

Ранее Лобода заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой, писал NEWS.ru.