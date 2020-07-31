Лобода пообещала заплатить за самый едкий комментарий к новому клипу

Поводом к такому провокационному заявлению послужили комментарии «мастодонтов шоу-бизнеса» Михаила Козырева, Алексея Остудина, Романа Рябцева и других. Этому факту удивилась продюсер певицы Нателла Крапивина. Она отметила, что пока те упражняются в красноречии, «скромный видеоклип» продолжает набирать просмотры.
И ребята, меня совсем не парят дизлайки! Монетизация, она нынче такая, — добавила Крапивина в комментариях.
Продюсер также добавила, что подумать не могла о том, чтобы «высоконравственные мужи» и «морально-этические компасы» будут обсуждать такую скромную работу певицы.
Поклонники Лодобы с большим энтузиазмом отозвались на призыв певицы. Только за сутки количество просимых комментариев составило 15 тысяч. «Гадость отменная». «Это дно, кризис жанра у всех. Смотреть до конца невозможно», наперебой костерили клип подписчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская певица Светлана Лобода старается не показывать свою семью. Однако сегодня звезда решила поделиться снимками с вечерней прогулки, на которой запечатлены её мама и сестра Ксения.