Лиза Арзамасова показала трогательное фото в объятьях Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха, опубликовала трогательное фото со своим супругом, оставив под ним подпись, не оставляющую сомнений в том, что она счастлива.
Звезда серила «Папины дочки» и фигурист не спешили делиться своими первыми семейными фотографиями после недавней свадьбы.
С мужем... Слово-то какое новое, приятное, — написала актриса.
Как сообщал NEWS.ru, в Instagram Арзамасовой это фото с Авербухом действительно одно из первых. Перед этим она опубликовала видео, где пара поздравляет своих поклонников с Новым годом.
Ранее Арзамасова намекнула подписчикам, что ещё не отошла от прекрасных событий в жизни, и поклонники сразу решили, что речь идёт о свадьбе с прославленным фигуристом Ильёй Авербухом.
Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.