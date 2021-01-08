Лиза Арзамасова показала трогательное фото в объятьях Авербуха

https://static.news.ru/photo/6f102d34-d085-11ea-8bf4-fa163e074e61_660.jpg Лиза Арзамасова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха, опубликовала трогательное фото со своим супругом, оставив под ним подпись, не оставляющую сомнений в том, что она счастлива.

Звезда серила «Папины дочки» и фигурист не спешили делиться своими первыми семейными фотографиями после недавней свадьбы. Опубликованный накануне в Instagram Арзамасовой снимок — один из первых.

С мужем... Слово-то какое новое, приятное, — написала актриса.

Как сообщал NEWS.ru, в Instagram Арзамасовой это фото с Авербухом действительно одно из первых. Перед этим она опубликовала видео, где пара поздравляет своих поклонников с Новым годом.

Ранее Арзамасова намекнула подписчикам, что ещё не отошла от прекрасных событий в жизни, и поклонники сразу решили, что речь идёт о свадьбе с прославленным фигуристом Ильёй Авербухом.

Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.