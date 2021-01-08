«В воздушном флёре»: Арзамасова ещё не пришла в себя после свадьбы

https://static.news.ru/photo/a696037a-5283-11eb-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Арзамасова Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Актриса Лиза Арзамасова часто общается со своими подписчиками в Instagram на разные темы, но в этот раз звезда решила прервать эту традицию и призналась, что сейчас ей совсем не хочется отвечать на их вопросы. По словам светской львицы, ей прислали очень много философских вопросов, на которые она не может ответить.

Она намекнула подписчикам, что ещё не отошла от прекрасных событий в жизни, и поклонники сразу решили, что речь идёт о свадьбе с прославленным фигуристом Ильёй Авербухом.

Сейчас нет настроения совсем. Я ещё в воздушном флёре от многих добрых событий , ещё совсем не хочется серьёзничать, — призналась девушка.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.

Ранее актриса сериала «Папины дочки» на своей официальной странице в социальной сети опубликовала снимок в новой чёрной шубке из натурального меха. Подписчики сразу же предположили, что дорогую вещь ей подарил супруг, сообщал NEWS.ru.