Лия Ахеджакова заговорила о скорой смерти

https://static.news.ru/photo/1cfeffce-3715-11eb-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Небеса обетованные» Лия Ахеджакова рассказала, что её часто стали посещать негативные мысли, в том числе и о смерти.

По словам 82-летней актрисы, возраст — это такая «жуткая сволочь», которая подбирается незаметно.

Ещё не знаю, что такое смерть, но скоро узнаю. Всё время думаю об этом, — сказала Ахеджакова.

Артистка призналась, что так и не поняла за все свои годы, в чём был смысл жизни. Она также рассказала, что не успела заметить, как закончилась молодость. Для неё молодые годы — это самое лучшее, что вообще есть, пишет MK.RU.

Несмотря на возраст, Ахеджакова продолжает работать. Последнюю роль она сыграла перед пандемией. Затем семь месяцев просидела без дела, что стало, по её словам, настоящей пыткой.

Последнюю роль сыграла как раз перед пандемией. Не верю, что у меня ещё будет главная роль, — говорит она.

Ахеджакова призналась, что хотела бы сняться у таких режиссеров как Звягинцев, Сокуров, Золотухина, но они её не зовут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лия Ахеджакова пожаловалась на насмешки со стороны Максима Галкина. Недовольство вызвало недавнее выступление комика, который пародировал актрису.

По её словам, Галкин не имеет права пользоваться её именем, чтобы развлечь зрителей. Она напомнила, что «имитация» пародиста заключалась в том, что он изображал артистку пристающей к «сильным мира сего» со словами «ой, я про Россию хочу поговорить». Актриса считает, что комикам нужно тщательнее прорабатывать темы своих выступлений, чтобы не задевать чувства уважаемых людей.