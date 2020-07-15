Лидер Little Big подарил сыну точную копию своего Porsche

https://static.news.ru/photo/80d85e94-c723-11ea-a5b7-fa163e074e61_660.jpg Илья Прусикин Фото: iliyaprusikin/instagram.com

Лидер группы Little Big Илья Прусикин подарил своему двухлетнему сыну Добрыне игрушечный Porsche. Видео с вручением ребёнку прекрасного подарка музыкант опубликовал в соцсети.

Запись вела супруга Прусикина продюсер Ирина Смелая. Оба супруга без ума от сына, который появился на свет в 2017 году.

Добрыня, это тебе машина. Папа купил Porsche, и тебе купил. Нравится? Надо сначала поцеловать папу, ты чего. Давай бантик развяжем, — говорит Прусикин наследнику.

Недавно музыкант позволил себе дорогой немецкий автомобиль за 7 млн рублей. Он дал своему Porsche имя Антон.

У Добрыни теперь тоже Porsche! Но имя он ему пока ещё не дал, — подписал пост Прусикин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей. Артист опубликовал ролик с дорогой покупкой, где показал, как выглядит салон машины, электролюк, кожаные сиденья.