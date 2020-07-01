«Лицемерное сообщество»: Пригожин охарактеризовал российский шоу-бизнес

https://static.news.ru/photo/daf133c0-c9e4-11e9-872a-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что некоторые российские знаменитости, критиковавшие его за реплику о бедственном положении артистов при самоизоляции, при личном разговоре отказывались от своих слов. Как правило, уверяли, что «журналисты всё переврали» или придумали.

Послушайте, шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза, — отметил Пригожин в интервью изданию «Собеседник.ru».

При этом он уточнил, что артисты из-за отмены концертов находятся в непростом положении и имеют право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии. Они «работают, как крепостные», часто не получая гонораров за участие в фестивалях и телевизионных эфирах.

Пригожин уточнил, что в жюри песенных фестивалей часто сидят известные артисты, но за это они не получают деньги. «Артистов юзают», считает Пригожин, отмечая, что средства на государственные мероприятия кто-то выделяет. Изменить ситуацию может жесткая позиция самих артистов.

Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» — это Сергей Шнуров и Алла Пугачёва. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились, — подчеркнул продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 26-летие рэпера Егора Крида продюсер Иосиф Пригожин подарил артисту часы с бриллиантами и новый автомобиль Rolls-Royce. Об этом именинник рассказал на видео. В нём Крид обнимается с продюсером во время торжества. Муж певицы Валерии называет рэпера своим «сынком», а он в ответ называет Пригожина «папой».