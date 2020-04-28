Лещенко рассказал о буднях больницы в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/73f7dda6-8931-11ea-bd0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Певец Лев Лещенко, переболевший коронавирусом, рассказал, что он чувствовал и как проходил лечение в больнице в Коммунарке. Он попал туда вместе с супругой Ириной.

Я не был на ИВЛ, к счастью. Но когда вернулся из реанимации в палату, где была моя жена, понял, что мы потихоньку начинаем это преодолевать. Мы с Ирой стали делать зарядку, меньше лежали, больше ходили по палате. Кстати, палата у нас была точно такая же, как у всех, — в Коммунарке они стандартные, — рассказал артист в беседе с «АиФ».

Певец до последнего думал, что они вместе с женой подхватили ОРВИ. Они сами поехали в частную клинику на обследование.

Я ехал делать компьютерную томографию и ещё не знал, что у меня воспаление лёгких. Но когда мне и жене сказали, что у нас двусторонняя пневмония с эффектом матового стекла, понял, что всё очень серьёзно, — вспоминает Лещенко.

Супругов госпитализировали в Коммунарку, они сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. Сразу после поступления в клинику состояние певца ухудшилось, его перевели в реанимацию. О том, что Лещенко исцелился и выписан из больницы, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель 6 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Лев Лещенко решил поблагодарить лечивших его врачей песней. Он подчеркнул, что применяемые к врачам метафоры последнего времени — такие как «фронт», «передовая», «самопожертвование» — являются непреувеличенной правдой. Музыкант отметил, что в последнее время появилось немало стихов и песен о медицинских работниках. Один из текстов, как оказалось, прислали и ему. Песня будет готова уже в ближайшие дни, но «прекрасный совершенно припев» Лещенко всё-таки озвучил в эфире радио «Комсомольская правда».