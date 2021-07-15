Лещенко раскритиковал матерную песню Элджея, посвящённую Ивлеевой

Советский и российский певец Лев Лещенко раскритиковал песню Элджея SODA, посвящённую его жене Насте Ивлеевой, передаёт портал «Газета.Ru». Композиция содержит нецензурную брань. Музыкант подчеркнул, что популярность подобных треков с матом объясняется слабым культурным развитием молодёжи.

Они (музыканты. — NEWS.ru) проводят время в барах, а в лучших случаях — ковыряются у себя в студиях все вместе. Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идёт отребье, — считает Лещенко.

Он скептически относится и ко всей современной музыке в целом. В качестве примера он привёл Егора Крида и его альбом в рэп-стиле.

У него симпатичный голос, он неплохой вокалист, однако то, что он делает сегодня, — проходящее. В истории остаётся только традиционное, и оно живёт тысячелетиями. Может быть, надо делать и то, и другое, — резюмировал Лещенко.

Накануне Лещенко записал песню «Мы будем жить» в дуэте с российским рэпером Loc-Dog (Александром Жвакиным). Артисты уже работали вместе — Лещенко снялся в его клипе «Взойдёт».

В свой день рождения, 9 июля, российский певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, выпустил новый трек, в котором намекнул на развод с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой. Спустя несколько часов уже она в сторис Instagram косвенно подтвердила расставание, написав «Нам стало скучно, больше не интересно», добавив эмодзи разбитого сердца. Элджей и Настя Ивлеева познакомились в марте 2018 года. Тогда девушка была известна по программе «Орёл и решка».

Ранее сообщалось, что певица из Екатеринбурга Клава Кока впервые высказалась о расставании с Дмитрием Гордеем. Ей больно от того, что бывший возлюбленный выставил их разрыв напоказ. До того как он сделал это, певица надеялась, что всё может наладиться.