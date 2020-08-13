Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву затравили поклонники из-за дорогого отдыха в Турции

19:34, 13 августа 2020

Телеведущая Лера Кудрявцева попала под шквал критики поклонников после публикации в социальной сети видео с отдыха на турецком курорте.

Знаменитость показала, как выглядит её номер, бассейн и пустынные пляжи.

Ещё раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа, а Турция. Для деток есть всё, — подписала пост в Instagram Кудрявцева.

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Подписчиков публикация разозлила. Некоторые предположили, что путёвка стоила, как малогабаритная квартира, и что такой отдых — не для «простых смертных». Многие не удержались от критики и колких комментариев. 

Ранее Лера Кудрявцева обнаружила в поисковой системе Google рейтинг самых пьющих знаменитых женщин. Как сообщила ведущая, несмотря на то что она уже 20 лет не пьёт, в этом рейтинге она на первом месте. Лера Кудрявцева отметила, что телеведущая Лариса Гузеева на втором месте среди российских знаменитых женщин алкоголичек, согласно рейтингу. В рейтинг также попали Мелани Гриффит, Лариса Гузеева, Адель, Лара Стоун, Наталья Андрейченко и Дрю Бэрримор, писал NEWS.ru.

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