Лепс объяснил, почему его дети учатся за границей Лепс признался, что не смог повлиять на решение детей об обучении за границей

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Григорий Лепс

Российский певец Григорий Лепс на Pre-party Премии RU.TV рассказал NEWS.ru, что против обучения своих детей за границей, так как они могут научиться всему в России. Однако он заявил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи.

Я не одинок, существует еще семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой... Ну так получилось... Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучений за границей, — сказал Лепс.

Ранее певец Дима Билан заявил, что устает от пристального внимания к своей персоне. В кулуарах Pre-party Премии RU.TV он сообщил, что люби уединяться.

Также российская певица Клава Кока рассказала, что главным секретом хитовой песни является мелодия, которая звучала бы по-новому, но как будто бы знакома. Вторым признаком хита для звезды стала тема, которой слушатель должен сопереживать или радоваться.

Кроме того, певица рассказала, что ее песни «заходят» слушателям из-за простоты. По ее словам, в них есть то, что может отвлечь от грусти. Также Кока заявила, что пишет все песни от души и про себя.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что экономит деньги и не может себе позволить какие-то большие траты в период, когда идет спецоперация. По словам звезды, ей не нужны новые телефоны или шубы, поскольку ее устраивает то, что есть. Бузова отметила, что лишние средства может потратить на новые песни.