Клава Кока назвала главный секрет хитовой песни Певица Клава Кока: актуальный сленг и мелодия нужны для песни-хита

Фото: NEWS.ru

Клава Кока

Российская певица Клава Кока в беседе с корреспондентом NEWS.ru на Pre-party премии RU.TV рассказала, что главным секретом хитовой песни является мелодия, которая звучала бы по-новому, но как будто бы знакома. Вторым признаком хита для звезды стала тема, которой слушатель должен сопереживать или радоваться.

Третье — актуальный сленг. Я пишу песни для молодежи, мне очень важно говорить с ними на одном языке, а то меня не поймут, — сказала исполнительница.

Кроме того, певица рассказала, что ее песни «заходят» слушателям из-за простоты. По ее словам, в них есть то, что может отвлечь от грусти. Также Кока заявила, что пишет все песни от души и про себя.

Также исполнительница ответила на вопрос журналистки о том, кого считает своим конкурентом. Она заявила, что сейчас очень мало ярких певиц на эстраде, их можно пересчитать по пальцам двух рук.

Мне бы хотелось чтобы еще больше появлялось артистов, чтобы конкуренция была выше. Не могу назвать своих конкурентов. Для такой аудитории нужно еще больше артистов, — сказала звезда.

Ранее телеведущая Ольга Бузова на мероприятии, посвященном 20-летию ее карьеры на телевидении, рассказала, что у нее нет конкурентов. Звезда подчеркнула, что не собирается покидать шоу-бизнес.

Также знаменитость рассказала журналистам, что ее часто обижали, при этом она шла «всегда с гордо поднятой головой», потому что тяжелые ситуации — «это не повод не надевать высокий каблук». Как вспоминает артистка, она всегда была уверена, что ее место на сцене.