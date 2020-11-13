Лена Миро неожиданно поддержала снявшуюся полуобнажённой Алёну Хмельницкую

https://static.news.ru/photo/c6815ff4-2628-11eb-9ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скандальный блогер Лена Миро, известная своими насмешками в адрес внешних данных и поступков знаменитостей, неожиданно одобрила решение актрисы Алёны Хмельницкой опубликовать откровенный кадр.

Блогер пояснила, что физическая форма 49-летней артистки позволяет ей позировать даже полностью обнажённой, но Хмельницкая проявила сдержанность и поделилась только одним снимком, на котором она запечатлена в нижнем белье.

Нет, ну вы знаете, как я отношусь к полуголым бабкам. Однако в случае с Алёной считаю, что пусть отрывается. Правильно делает — фигура, лицо позволяют быть даже голой, — одобрила Миро.

Она отметила также, что актриса продолжает сниматься и счастлива в личной жизни — живёт с любимым мужчиной, который младше Хмельницкой на 12 лет.

Я искренне радуюсь за хороших людей, когда у них всё хорошо бывает, — резюмировала блогер.

Как писал NEWS.ru, певица Глюкоза заявила, что не обижается на критику, которая периодически обрушивается на неё из-за откровенных нарядов. По словам артистки, в последнее время у неё даже «времени нет, чтобы раздеваться».