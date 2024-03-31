Лазарев сравнил свой клип со «Словом пацана» Лазарев сравнил свой клип на песню Lucky Stranger со «Словом пацана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев сравнил свой клип на песню Lucky Stranger, релиз которого состоялся в 2017 году, с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». В своем Telegram-канале он отметил, что ролик представляет собой настоящий короткометражный комедийный мюзикл с яркими образами, драками и романтикой, действие которого происходит в 1980-х годах.

Мы задолго предсказали успех «Слова пацана»! Мы его уже сняли 7 лет назад, — написал певец.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что перестал строить далеко идущие планы после теракта в «Крокус Сити Холле». В ходе музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского артист сообщил, что теперь радуется каждому дню, потому что «все может разрушиться в один миг».

До этого Лазарев признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за террористического акта в «Крокусе». Исполнитель отметил, что после трагедии несколько дней ничего не мог есть. Певец подчеркнул, что у него на душе «тяжело и непросто», из-за чего ему пока тяжело появляться на публичных мероприятиях.