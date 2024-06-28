Лазарев показал умилительное видео с шестилетней дочкой на отдыхе Лазарев показал, как расплетает дочери Ане косички на отдыхе в Турции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео, на котором расплетает косички своей шестилетней дочери Анне. Исполнитель пояснил, что на отдыхе девочке надоело ходить с прической, которую ей сделали в парикмахерской 4 дня назад, Лазарев с детьми отдыхает в турецком отеле Nirvana Dolce Vita, сутки проживания в котором стоят от €1500 до €18000 (от 137 тысяч до 1,6 млн рублей).

Боже, дай мне сил! Походила несколько дней, теперь расплетаем. Четыре дня назад ребенок захотел косички, спустя четыре дня ребенок перехотел косички! Сижу расплетаю! Дай Бог здоровья парикмахеру, который так туго и хорошо их заплел! А вы чем занимаетесь на ночь глядя? Отдых с детьми от такой… непредсказуемый, — сообщил Лазарев в блоге.





В мае Лазарев записал видео на отдыхе в Турции вместе с бывшей возлюбленной телеведущей Лерой Кудрявцевой. Исполнитель опубликовал ролик в запрещенной соцсети и с улыбкой предложил признаться зрителям, что они вместе отдыхали. Кудрявцева со смехом повторила за экс-возлюбленным эти слова. Певец отправился в Турцию вместе с дочкой Аней и 9-летним сыном Никитой.

До этого стало известно, что Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве торговой марки. По данным СМИ, артист собирается производить под своим именем одежду, головные уборы, женское нижнее белье и чулки. Помимо бренда «Сергей Лазарев», певец попросил Роспатент зарегистрировать собственную монограмму из двух букв «С» и «Л» в форме сердца.