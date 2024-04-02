Лазарев будет продавать нижнее белье под своим именем Лазарев регистрирует бренд для продажи нижнего белья и шуб

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лазарев

41-летний российский певец Сергей Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве торговой марки, пишет агентство городских новостей «Москва». По данным издания, артист собирается производить под своим именем одежду, головные уборы, женское нижнее белье и чулки. Помимо бренда «Сергей Лазарев» певец попросил Роспатент зарегистрировать собственную монограмму из двух букв «С» и «Л» в форме сердца, говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что под своим брендом Лазарев сможет производить и продавать авторучки, и другие канцтовары, печати, обувь, шубы, а также заниматься рекламой, маркетингом, проведением шоу, звукозаписью и видеозаписью.

Ранее на одном из своих стримов рэпер Егор Крид заявил, что собирается выпускать женское нижнее белье. Поклонники в шутку допустили, что продукцию артиста можно будет продавать на одном из популярных маркетплейсов, так как сейчас там очень популярно нижнее белье с его изображением.

До этого сообщалось, что дочь первого человека в космосе Юрия Гагарина Галина будет получать отчисления с продаж мерча с упоминанием имени отца. Соответствующий товарный знак «Юрий Гагарин» зарегистрирован в Роспатенте.

Бренд распространяется на широкий ассортимент продукции, от значков и футболок до компьютерных игр. Сейчас Галине Гагариной 62 года, она доктор экономических наук, профессор и заведует кафедрой в РЭУ имени Плеханова. Кроме того, у нее есть родная 64-летняя сестра Елена, которая является искусствоведом.