Лазарев показал свой туалетный столик Лазарев признался, что не может уйти из магазина без нового парфюма

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев удивил фанатов своей коллекцией парфюма, который находится на его туалетном столике. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда признался, что не может уйти из магазина без нового аромата в свою коллекцию.

Шок-контент. Я же говорил, что коллекционирую ароматы. Не могу остановиться. Если зашел в магазин, то обязательно уйду с новым ароматом. Это немножко клиника, — сказал Лазарев.

Ранее стало известно, что Лазарев подал заявку на регистрацию своего имени в качестве торговой марки. По данным СМИ, артист собирается производить под своим именем одежду, головные уборы, женское нижнее белье и чулки. Помимо бренда «Сергей Лазарев», певец попросил Роспатент зарегистрировать собственную монограмму из двух букв «С» и «Л» в форме сердца.

Также исполнитель в разговоре с NEWS.ru заявил, что пока не знает, кем станут его дети. В ходе доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского он сообщил, что они занимаются творчеством и танцуют.

Сергей воспитывает двоих детей. Сыну Никите в ноябре исполнится 10 лет, дочери Анне сейчас пять лет. Он подчеркнул, что хочет, чтобы примерами для них становились добившиеся чего-то подростки. По его словам, лидерами мнений должны быть целеустремленные люди, направленные в сторону добра.