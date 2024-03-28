Лазарев рассказал, занимаются ли его дети творчеством Сергей Лазарев заявил, что его дети занимаются творчеством и танцами

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Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что пока не знает, кем станут его дети. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского он поделился, что они занимаются творчеством.

Они занимаются творчеством, они занимаются танцами. Я не знаю, очень сложно пока предсказать, кем станут мои дети. Я считаю, что самое главное, чтобы они были хорошими, добрыми людьми, гражданами своей страны, и максимально успешны в том, в чем они захотят себя проявить, - произнес артист.

Сергей воспитывает двое детей. Сыну Никите в ноябре исполнится 10 лет, дочери Анне сейчас пять лет. Он подчеркнул, что хочет, чтобы примерами для них становились добившиеся чего-то подростки. По его словам, лидерами мнений должны быть целеустремленные люди, направленные в сторону добра.

Ранее Лазарев не согласился с тем, что нужно отменять концерты после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, музыка помогает справляться в тяжелые времена и порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний. Он подчеркнул, что в следующем месяце у него продолжится гастрольный тур, поэтому будет усилена охрана для безопасности людей, а также привлечена полиция.