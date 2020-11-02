Дочь Долиной показала фото известной матери без фильтров

https://static.news.ru/photo/baab1904-1d18-11eb-874f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Долина Фото: instagram.com/dolinalina

Дочь советской и российской певицы Ларисы Долиной — Ангелина Миончинская — опубликовала в социальной сети фото матери.

Это кто такой без фильтров? — написала девушка под снимком известной родственницы на своей странице в Instagram.

На фото исполнительница предстала в свободном чёрном бархатном костюме и берцах, засунув руки в карманы. Восторженные комментарии не заставили себя ждать: «Вау, бомба. Бомбезно просто. Ловите меня, я сейчас упаду от такой красоты»; «Ах, какая женщина!! Какая женщина!»; «Классная! Прям рок-дива!».

Накануне Долина подвергла критике шоумена Александра Ревву после того, как тот исполнил песню из её репертуара «Я не умею танцевать», автором которой является композитор Виктор Резников. Долина считает, что исполненная Реввой композиция потеряла своё обаяние из-за неграмотного исполнения и песня звучит абсолютно неузнаваемой.

Ранее NEWS.ru писал, что Долина 10 сентября отметила свой 65-й день рождения. На торжественный ужин пришли знаменитости и звёзды шоу-бизнеса: Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.