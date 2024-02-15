Лада Дэнс захотела открыть собственный лейбл

Фото: NEWS.ru

Певица Лада Дэнс призналась, что хочет открыть собственный лейбл, передает корреспондент NEWS.ru с «Праздника для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. По ее словам, у нее уже накопилось свыше ста новых песен, но она устала «бегать и просить». При этом артистка отметила, что реализовать ее идею пока сложно, потому что, во-первых, на это требуется много денег, а во-вторых, нелегко пробиться «через толщу» яркого контента.

Я очень люблю делать музыку. Я хочу открыть свой лейбл. Потому что устала бегать постоянно и просить «возьмите, возьмите, возьмите». У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это всё. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это всё... Сейчас огромное количество музыки и вообще контента. Контент очень яркий. <...> Стараясь пробиться через такую толщу, понимаешь, это очень сложно, — призналась Дэнс.

13 сентября прошлого года директор певицы Сергей Пудовкин рассказал, что Дэнс постепенно восстанавливается после ДТП, чувствует себя прекрасно и готовится к реализации новых творческих планов. По его словам, артистка готовит новый альбом.

ДТП с такси, в котором находилась певица, произошло 5 августа 2023 года в Подольске. С места происшествия исполнительница была экстренно госпитализирована на вертолете. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ранение бедра и ушибы. Артистка перенесла несколько операций.