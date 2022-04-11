«Вопиющая ситуация»: Пригожин ответил осуждающим Россию западным звёздам

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru высказался о западных артистах, которые разрывают связи с Россией на фоне спецоперации на Украине. По его словам, «мы не судьи, чтобы их осуждать», но прежде чем высказывать такие суждения, нужно понимать, что действительно происходит.

У каждого есть своё представление о прекрасном. Есть понятия трусости, страха. Все люди разные, и с годами мы понимаем, что самое главное в нашей ситуации — не давать резких оценок. Надо проанализировать, почему человек поступил именно так, — считает продюсер.

Пригожин посоветовал западным звёздам шоу-бизнеса не заниматься тем, в чём они не разбираются.

Каждому гражданину, который пытается что-то понять и у которого не хватает уровня знаний происходящего в мире, нужно рассказывать, объяснять, чтобы можно было сделать какой-то анализ. То, что люди осуждают Россию не разобравшись и делают из неё агрессора, а из Украины — жертву, это неприемлемо в принципе, потому что должно быть несколько мнений. Если мы обвиняем одних в пользу других, то это вопиющая ситуация, которая неприемлема, — сказал Пригожин.

Он считает, что сейчас несправедливо давать оценку действий западных артистов, однако, по мнению продюсера, всё это похоже на «Квартал-95».

На «Грэмми» выступает Зеленский, всё это выглядит как «Квартал-95». Это не похоже на политику, дипломатию, управление миром. Я смотрю на всё это, и у меня ощущение, что всё это происходит во сне, а не в реальной жизни. Это выглядит безобразнейшим образом, — подытожил продюсер.

Ранее американский актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высказал своё мнение о ситуации на Украине и призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Он заявил, что, на его взгляд, неверно говорить о денацификации Украины, президент которой имеет еврейское происхождение. Он также указал на то, что всех трёх братьев отца украинского лидера убили нацисты во время Второй мировой войны.