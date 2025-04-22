Куртукова оценила шансы SHAMAN на победу в «Интервидении» Куртукова считает, что у SHAMAN великие шансы на победу в «Интервидении»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)

Певица Татьяна Куртукова считает, что у SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) есть большие шансы на победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение». В беседе с NEWS.ru на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» она отметила, что люди его очень любят.

[Шансы у SHAMAN] очень великие. Я знаю, что люди его очень любят и наверняка поддержат, — считает певица.

Также Куртукова призналась, что песенные конкурсы вызывают у нее большой стресс, и сама она не хотела бы участвовать в конкурсе, подобном «Интервидению». Она пояснила, что подобных мероприятий было очень много в ее детстве, и каждое становилось причиной большой траты нервов.

Исполнители из группы «Корни» также считают, что SHAMAN имеет довольно сильный голос и хорошо себя покажет на конкурсе «Интервидение». Они добавили, что хотели бы послушать Дронова на английском.

О том, что SHAMAN представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», стало известно в марте 2025 года. Проведение конкурса запланировано на сентябрь. Он был создан в ответ на запрет выступать на Евровидении для России.

До этого Николай Расторгуев, SHAMAN и Александр Вайнберг снялись в клипе на композицию «Минута молчания» в руинах Брестской крепости. Песня станет официальным саундтреком картины «В списках не значился» по повести Бориса Васильева.