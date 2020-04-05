Кудрявцева объяснила, почему назвала сына Жаном

https://static.news.ru/photo/8d297684-7768-11ea-9ef9-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что назвала своего сына Жаном в честь любимого актёра.

В 19 лет я была дурой. Мне очень нравился актёр Жан-Клод Ван Дамм. Когда родился сын, я говорю тогдашнему мужу: «Серёг, как тебе имя Жан?». Он мне ответил: «Нормально», — рассказала светская львица в эфире программы «Звёзды сошлись».

По её словам, только через некоторое время она поняла, что у ребёнка будут проблемы в школе из-за имени.

Когда мальчику было семь лет, Кудрявцева предложила поменять ему имя. Он неделю думал, а потом отказался.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Валерия заявила, что её дочь решила пойти по её стопам и связать жизнь с музыкой. Именно поэтому девушка решила отказаться от имени Анна. Шена Шульгина получила новый паспорт.