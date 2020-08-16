Ксению Бородину в Сети осудили за слова о Крыме

https://static.news.ru/photo/822f830c-e01a-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина, рассказавшая о неудобствах отдыха в Крыму, стала объектом критики своих подписчиков. По их мнению, телеведущая от отдыха на полуострове слишком многого хочет.

Бородина в своем Instagram сообщила , что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и отпуск её проходит на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют» и на обед выбирают «борщец».

Она рассказала, что очень хочет «в отель, где всё включено: море, пляж, еда» и не нужно никуда выходить. Добавила, что «осталось два дня «мучений».

Под её постом появились комментарии с критикой: «Многие в этом году вообще не увидели море и ничего живы! А тут пляж не нравится», «Мучения? Вы же приезжаете на отдых не из-за „всё включено“, не покушать же», «А почему бы борща не поесть, вы просто привыкли к люкс отдыху, но поверьте, и без этого можно чудесно здесь отдыхать», «А борща на обед это прикольно. Ностальгически как-то даже».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина поделилась своими впечатлениями об отдыхе в Крыму. Она рассказала, что каждый год старается летом вылететь на отдых в Турцию. Однако в этом году из-за пандемии ей пришлось изменить свои планы и отправится в Крым. Теперь Бородина считает, что российские курорты должны развиваться.