Критик Соседов рассказал о хамской выходке гостя на шоу Корчевникова

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о хамской выходке одного известного актёра, которого позвали на шоу к Корчевникову. Перед съёмками известную личность, фамилию которого критик называть не стал, предупредили, что Корчевников плохо слышит и возможна запись нескольких дублей.
В ответ гость устроил скандал,
Вы зачем меня пригласили к инвалиду?! — кричала знаменитость.
В итоге гостя всё же уговорили участвовать в программе, рассказывает Соседов, скорее всего, за приличный гонорар. Критик отметил, что на программу приходят много разных людей, в том числе и не особо умных. И устроить такую выходку мог лишь молодой и невоспитанный актёр.
Дураков много. В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид... на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека, — резюмировал критик, добавив, что такое поведение недостойно и неприлично.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал причину ухода Бориса Корчевникова из «Прямого эфира». По его словам, ведущий отдал ток-шоу Андрею Малахову из-за проблем со слухом.
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