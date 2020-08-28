Критик Соседов рассказал о хамской выходке гостя на шоу Корчевникова

https://static.news.ru/photo/d8fbf39a-e98f-11ea-8e1b-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о хамской выходке одного известного актёра, которого позвали на шоу к Корчевникову. Перед съёмками известную личность, фамилию которого критик называть не стал, предупредили, что Корчевников плохо слышит и возможна запись нескольких дублей.

В ответ гость устроил скандал, пишет «Собеседник».

Вы зачем меня пригласили к инвалиду?! — кричала знаменитость.

В итоге гостя всё же уговорили участвовать в программе, рассказывает Соседов, скорее всего, за приличный гонорар. Критик отметил, что на программу приходят много разных людей, в том числе и не особо умных. И устроить такую выходку мог лишь молодой и невоспитанный актёр.

Дураков много. В любом случае я могу точно сказать, что так мог поступить только тот, кто сам инвалид... на голову! В этой ситуации просто открылось лицо конкретного человека, — резюмировал критик, добавив, что такое поведение недостойно и неприлично.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Сергей Соседов назвал причину ухода Бориса Корчевникова из «Прямого эфира». По его словам, ведущий отдал ток-шоу Андрею Малахову из-за проблем со слухом.