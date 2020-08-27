«Делает вид, что слышит»: Соседов рассказал о болезни Корчевникова

https://static.news.ru/photo/836f6302-e8f5-11ea-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал причину ухода Бориса Корчевникова из «Прямого эфира».

По его словам, ведущий отдал ток-шоу Андрею Малахову из-за проблем со слухом.

Когда разговариваю с ним, понимаю, что он меня не слышит. Он отвечает «Да, да» там, где должна была быть совсем другая реакция, — рассказал критик, отметив, что давно и хорошо знает Корчевникова.

Соседов объяснил, что ведущий не может сказать, что недослышал, поэтому «делает вид, что слышит». Поэтому, отметил он, многие зрители до сих пор не могут поверить, что у Корчевникова проблемы со слухом, так они совершено незаметны при просмотре передачи.

Он также сообщил, что проблемы у ведущего начались уже давно. Они были очевидны, по словам критика, ещё во время работы Корчевникова «Прямой эфир».

Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело давалась работа, но руководство его держало. Я хорошо помню один эпизод. Я в тот момент стоял рядом с Борей на съемках «Прямого эфира» и слышал, как громко редакторы орали ему в «ухо» (Наушник, — прим. NEWS.ru), — поделился Соседов в интервью для «Собеседника».

Как писал NEWS.ru, ранее известный таролог Марианна Абравитова заявила, Корчевников сможет не только справиться с болезнью, но ещё заведёт семью и детей. Однако произойдёт это очень нескоро, сейчас болезнь крепко держит его в своих объятиях.

В свою очередь концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди назвал ложными данные о проблемах со здоровьем у телеведущего. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что состояние Корчевникова ухудшилось на фоне перенесённой в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.