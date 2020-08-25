Директор Корчевникова опроверг данные об осложнениях у артиста

https://static.news.ru/photo/6e7b51da-e707-11ea-89d0-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди назвал ложными данные о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего.

Всё у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе! — отметил Шахиди, слова которого приводит Пятый канал.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что состояние Корчевникова ухудшилось на фоне перенесённой в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Также утверждалось, что у артиста возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.

Как писал NEWS.ru, врач высшей категории, нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома прокомментировал сообщения о потере слуха Корчевниковым. По его словам, глухота может быть одним из признаков рецидива опухоли мозга.