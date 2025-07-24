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24 июля 2025 в 14:02

«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика

Критик Соседов призвал сократить эфирное время Киркорова, Лазарева и Баскова

Николай Басков Николай Басков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певцы Сергей Лазарев, Николай Басков и Филипп Киркоров должны меньше появляться в российском эфире, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на критика Сергея Соседова. Он высказал резкое недовольство по поводу частого появления популярных исполнителей. Соседов отметил, что эти исполнители превратились в настоящих «священных коров» отечественного телевидения.

У меня возникло ощущение, что это три «священные коровы» на телевидении, причем на всех каналах. Эта троица без конца в эфире, и это уже даже неприлично. Их присутствие на телевидении надо сократить. Но это не значит, что надо их изгнать со сцены и вообще предать их анафеме, — заявил Соседов.

Ранее музыкальный критик поставил под сомнение утверждения о популярности Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой среди молодежи. Он отметил, что современное представление о молодежной аудитории стало слишком размытым и неопределенным.

Также Сергей Соседов раскритиковал решение Первого канала назначить блогера Валю Карнавал ведущей программы «ДОстояние РЕспублики». Он назвал этот выбор комичным, особенно на фоне предыдущих ведущих — Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева. В новом сезоне Карнавал будет вести программу вместе с актером Валдисом Пельшем.

Сергей Соседов
Николай Басков
Филипп Киркоров
Сергей Лазарев
шоу-бизнес
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