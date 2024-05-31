Королева забеременела от Тарзана после секса на первом свидании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Наташа Королева в интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа» призналась, что забеременела от Тарзана после секса на первом свидании. По словам знаменитости, она сразу «заказала» сына. Тарзан опешил, но решил не сбивать волну и исполнил все «четко», поделилась артистка.

Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: «Хочу мальчика». Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось, — поделилась Королева.

Известно, что пара официально зарегистрировала брак лишь после рождения первенца. Тарзан сделал предложение певице в день ее рождения. Через три месяца они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Ранее Королева вышла на связь впервые после того, как в Сети появилась информация о ее отъезде из Москвы на фоне недавних событий, когда артистку вырезали из эфира Первого канала. В своем обращении певица пригласила поклонников на концерт. Он состоялся 18 мая в Пятигорске.