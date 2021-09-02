Константина Хабенского назвали актёром, которому доверяют больше всего

Константин Хабенский назван актёром, которому больше всего доверяют россияне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте исследовательского центра «Ромир».

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и предлагалось назвать 7 человек: первым в списке должен быть тот, кому опрашиваемый доверяет больше всего. Варианты ответа не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых. Помимо Хабенского, в тройку лидеров опроса вошли актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев и режиссёр и актёр Никита Михалков.

Четвёртое и пятое места в списке заняли актёры Сергей Безруков и Чулпан Хаматова. При этом режиссёр Федор Бондарчук поднялся с десятой строчки на шестую, а актёр и сценарист Иван Охлобыстин опустился на 7-е место. Новичками рейтинга стали актёр Владимир Машков и телеведущая Юлия Меньшова, занявшие соответственно 8 и 9 места: замыкает десятку самых вызывающих доверие личностей артист балета Николай Цискаридзе.

Аналогичный опрос проводился в мае этого года: тогда в списки публичных личностей, которым доверяют больше всего, попали журналист Владимир Соловьёв, юморист Павел Воля, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комик Гарик Харламов и ведущий Первого канала Дмитрий Борисов. Отдельно проводился опрос для женщин, в котором места в первой пятёрке заняли Алла Пугачёва, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Чулпан Хаматова и Юлия Барановская.