Комика из «Что будет дальше?» хотят наказать публичным чтением приговора Движение «Златоуст» требует оштрафовать комика Щербакова на 5 млн рублей

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Движение «Братство Морозов — Златоуст» требует оштрафовать комика Алексея Щербакова на 5 млн рублей за мат и унижение человеческого достоинства в своих роликах в Сети, передает Telegram-канал Mash.

Согласно требованиям общественника и создателя движения Александра Морозова, Щербаков должен удалить весь оскорбительный контент из Сети, заплатить штраф, а также 88 раз зачитать приговор суда в онлайн-формате.

Ранее Александр Морозов подавал в суд на ведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой» вечеринку и на блогера Амирана Сардарова из «Дневника Хача», требуя возместить ему моральный ущерб. Последнего он обвинял в использовании ненормативной лексики, что, по словам Морозова, «оскорбляет человеческое достоинство, деловую репутацию русских, русскоязычных, русского мира, носителей русского языка, русской культуры».

Портал 74.ru отмечал, что Морозов был депутатом Заксобрания Челябинской области. Также он был осужден за бандитизм, вымогательство и заказные убийства. Отбывал 20 лет в колонии строгого режима.

В конце декабря члены «Братства Морозов — Златоуст» обратились в суд, чтобы предъявить иск к Сергею Шнурову за «моральный ущерб». Морозов потребовал от Шнурова и компании Google 10 млн рублей компенсации за моральный ущерб.